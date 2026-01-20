La Polizia locale celebra il patrono San Sebastiano

Il Corpo di Polizia Locale di Parma ha commemorato San Sebastiano Martire, patrono degli agenti, con una Santa Messa nella chiesa di San Vitale, officiata dal Vescovo Monsignor Enrico Solmi. L’evento rappresenta un momento di riflessione e gratitudine per il servizio svolto quotidianamente dai professionisti della sicurezza cittadina.

