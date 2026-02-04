Il rapper Snoop Dogg tedoforo per le strade di Gallarate – Il video

Snoop Dogg ha camminato per le strade di Gallarate portando la torcia olimpica. Il rapper americano ha partecipato come tedoforo, attirando l’attenzione dei passanti. Il suo passaggio è stato documentato in un video che sta facendo il giro sui social. Una presenza insolita, che ha sorpreso molti e dato un tocco di colore alla giornata.

La torcia olimpica è passata anche per le mani del rapper americano Snoop Dogg, che è comparso nelle vesti di tedoforo per le strade di Gallarate. Non è la sua prima volta con la torcia: era stato tedoforo anche a Parigi 2024. Il rapper parteciperà in prima persona alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma in veste di commentatore tv per la Nbc Universal.

