Il quartier generale dell’hashish scovato grazie a una telefonata anonima | ai domiciliari le due ind

La polizia ha scoperto un giro di droga a Canicattì grazie a una telefonata anonima. Due giovani donne sono finite ai domiciliari, accusate di detenere hashish e di spacciarlo. L’operazione è stata rapida e accurata, portando all’arresto delle due.

Un'operazione antidroga condotta con rapidità e precisione ha portato all'arresto di due giovani donne, entrambe residenti a Canicattì, accusate di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine è partita da una telefonata anonima, pervenuta alle forze dell'ordine, che ha segnalato la presenza di un'attività di traffico di hashish in un'abitazione del centro cittadino. I poliziotti del commissariato locale, immediatamente allertati, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di circa 400 grammi di hashish, due grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento della droga.

