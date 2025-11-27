Diga di Vetto incontro in Bonifica Parmense con il Commissario Orlandini e le istituzioni locali

I contenuti del Docfap (Documento di fattibilità delle alternative progettuali) riguardanti il progetto dell’invaso in Val d’Enza, l’iter procedurale di avanzamento, le azioni sinergiche integrate e le prospettive per il territorio su sponda parmense e reggiana sono stati presentati dal. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Diga di Vetto, incontro in Bonifica Parmense con il Commissario Orlandini e le istituzioni locali

Contenuti che potrebbero interessarti

Diga di Vetto, il sindaco Ruffini chiede un'assemblea pubblica - facebook.com Vai su Facebook

Diga di Vetto, Orlandini: «Tempi serrati, impatto positivo e scelta ancora aperta» - Il Commissario straordinario, Stefano Orlandini, ha incontrato i cittadini e ... Come scrive redacon.it

Diga di Vetto, il sindaco Ruffini chiede un’assemblea pubblica - «Organizzare una grande assemblea pubblica entro la conclusione del dibattito formale, per coinvolgere direttamente la popolazione in un confronto più ... Segnala redacon.it

Diga di Vetto, il piano della bonifica. Invaso da 86 milioni di metri cubi: "Una risposta tecnica alla siccità" - Esistono le "condizioni tecniche, economiche e di sostenibilità ambientale" per la realizzazione di un invaso del costo di 519 milioni di euro e di "oltre 86 milioni di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it