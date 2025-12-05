Lara Magoni | Con Oltre l’ostacolo le persone con disabilità al centro delle istituzioni europee
Bruxelles. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, lo scorso 3 dicembre, al Parlamento Europeo di Bruxelles si è svolta la seconda edizione di “Oltre l’ostacolo: storie di talento”, l’iniziativa promossa dagli Eurodeputati di Fratelli d’Italia – gruppo ECR, Lara Magoni e Chiara Gemma, dedicata a raccontare esperienze di vita in cui la disabilità è diventata fonte di crescita, resilienza e straordinario talento. L’evento ha riunito atleti le cui storie incarnano la forza dell’animo umano e il potere dello sport di trasformare le difficoltà in nuove opportunità, dimostrando che ogni ostacolo può essere l’inizio di un percorso di rinascita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lara Magoni - Lara Magoni added a new photo — in Puglia,... - facebook.com Vai su Facebook
Lara Magoni, incidente stradale a Endine: “È andato tutto bene, ma non si fa così. Non si scappa” - Bergamo, 7 agosto 2025 – Momenti di paura per l’europarlamentare bergamasca Lara Magoni, coinvolta ieri, mercoledì 6 agosto, verso le 12. Scrive ilgiorno.it
Chi è Lara Magoni, dai mondiali di sci alle Europee con Fratelli d'Italia: «Ogni sfida è qualcosa di straordinario» - Si condensa in questa frase l’essenza di vita di Lara Magoni, 55 anni, come se ogni traguardo raggiunto - Da bergamo.corriere.it
Europee, Lara Magoni sarà candidata per Fratelli d’Italia - Lara Magoni sarà candidata alle elezioni europee per Fratelli D’Italia. Riporta bergamonews.it
Lara Magoni si candida in Ue con FdI, 'darò il massimo' - Il sottosegretario a Sport e Giovani della Regione Lombardia, Lara Magoni, si candida alle europee con Fratelli d'Italia. Si legge su ansa.it
Lara Magoni adotta Grace, cagnolina abbandonata. L'appello con Giuliana d'Ambrosio: «È il miglior regalo» - Lara Magoni con Giuliana d'Ambrosio e la cagnolina adottata È il regalo che si è fatta per la sua elezione a Bruxelles, una cagnolina di soli 4 mesi. Come scrive bergamo.corriere.it
Giro d’Italia Next Gen 2024, Lara Magoni: “Bergamo unica tappa lombarda, qualcosa di straordinario” - “Bergamo è una fucina di campioni del ciclismo”, racconta Lara Magoni. bergamonews.it scrive