Il presidente Stillitano si fermerà per il match con l’Entella e le ultime operazioni di mercato Dalla Svezia ecco Hamse Shagaxle

Il presidente Stillitano resterà in campo anche per il match contro l’Entella, ma intanto lavora sul mercato e si ferma per le ultime operazioni. Dalla Svezia arriva Hamse Shagaxle, mentre lo Spezia chiude il bilancio con un saldo attivo di circa 5,2 milioni. Le entrate derivano principalmente dalle cessioni di Esposito, Wisniewski e Soleri, e sono di circa 6 milioni, mentre le uscite, tra acquisti e altre spese, si aggirano intorno agli 850mila euro.

Il mercato dello Spezia si chiude con un saldo attivo di circa 5,2 milioni, a fronte di circa 6 milioni di entrate (escludendo i bonus) derivanti dalle cessioni di Esposito, Wisniewski e Soleri e di 850mila euro di uscite derivanti dagli acquisti di Adamo, Ruggero e Candela. Diminuito anche il monte ingaggi. La società è sana grazie alle contribuzioni puntuali del patron Thomas Roberts, d’obbligo però assestare i conti su costi e ricavi nella media in B. Il mercato di gennaio ha seguito questa linea. Il presidente Stillitano si fermerà a Spezia per assistere al derby con l’Entella e definire alcune operazioni in itinere come quella del regista Giuseppe Leone, da ieri tesserabile a parametro zero o del trequartista svedese-somalo Hamse Shagaxle, classe 2005, svincolato, con precedenti nella squadra svedese dell’Orebro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lo Spezia ha ufficializzato l’ingaggio di Hamse Shagaxl, il talento svedese-somalo nato nel 2005.

