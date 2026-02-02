Lo Spezia piazza il colpo | preso il talento Hamse Shagaxle

Lo Spezia ha ufficializzato l’ingaggio di Hamse Shagaxl, il talento svedese-somalo nato nel 2005. La società ha deciso di puntare su di lui, portandolo in Italia per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa si è conclusa in breve tempo, e ora il giovane promettente si sta già allenando con la squadra.

La Spezia, 2 febbraio 2026 – Lo Spezia piazza un colpo di prospettiva: ingaggiato il trequartista svedese-somalo Hamse Shagaxl e, classe 2005. 194 centimetri di altezza, tecnica sopraffina, si è messo in luce nella squadra svedese dell'Orebro SK, militante nella Superettan, il secondo torneo professionistico del campionato svedese di calcio. Essendo il giocatore svincolato, l'area tecnica aquilotta ha fiutato l'affare e lo ha soffiato ad un'agguerrita concorrenza, in primis del Goteborg, proponendogli un contratto pluriennale. Il tutto in vista di una crescita nella formazione aquilotta che si potrebbe tradurre in una potenziale plusvalenza in futuro.

