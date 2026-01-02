Bernabè Juve il centrocampista del Parma si allontana | ecco cos’è successo Le ultime sul mercato in entrata

Bernabè Juve, centrocampista del Parma, si allontana dal trasferimento alla Juventus dopo il rinnovo del contratto con il club emiliano fino al 2029. La decisione chiude le possibilità di un trasferimento in entrata per il mercato bianconero, concentrando l’attenzione sulle altre opzioni nel settore. Ecco le ultime novità e gli aggiornamenti sulla situazione di mercato del giocatore.

Bernabè Juve, l’accordo per il rinnovo fino al 2029 allontana le sirene bianconere per il centrocampo. Le ultime. Il panorama del calciomercato invernale subisce un improvviso scossone con la decisa presa di posizione del Parma, determinato a blindare i propri gioielli di fronte agli assalti delle big italiane. L’attenzione mediatica è tutta rivolta a Adrian Bernabé, il talentuoso regista spagnolo che ha incantato la Serie A con la sua visione di gioco e la sua tecnica sopraffina. La dirigenza emiliana, pienamente consapevole del valore inestimabile del ragazzo all’interno dello scacchiere tattico, ha accelerato i tempi per il rinnovo, portando la trattativa alle battute finali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

