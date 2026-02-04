Lo ha voluto il presidente Mattarella Sanremo colpo di scena | l’annuncio di Carlo Conti

La conferma arriva direttamente dal presidente Mattarella: sarà Carlo Conti a condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo. La notizia circolava da giorni, ma ora è ufficiale. Gli organizzatori sono già al lavoro per preparare uno spettacolo che, come sempre, tiene con il fiato sospeso il pubblico italiano. La scelta di Conti ha sorpreso in molti, anche se il suo nome era tra i favoriti. Ora si attende solo il via ai dettagli e agli ospiti che riempiranno il palco.

Sono giorni caratterizzati da annunci continui e attese crescenti quelli che accompagnano l’avvicinarsi della nuova edizione del Festival di Sanremo. Il mosaico dell’evento si sta componendo pezzo dopo pezzo, alimentando un clima di curiosità e fermento che ormai avvolge pubblico e addetti ai lavori. Dopo l’ufficialità della presenza di Laura Pausini accanto a Carlo Conti per tutte e cinque le serate, sono arrivate altre conferme capaci di far discutere e di accendere ulteriormente l’attenzione mediatica. Nelle ultime ore è stato annunciato che Can Yaman e Achille Lauro saranno protagonisti della serata di mercoledì, mentre continua a circolare con insistenza il nome di Lillo Petrolo per la serata delle cover. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il presidente Mattarella ha deciso così, e ora il Festival di Sanremo 2026 si prepara a sorprendere ancora.

#Sanremo2026, Carlo Conti annuncia l'incontro con Mattarella: "La prima volta nella storia"

Carlo Conti annuncia con entusiasmo sul suo profilo Instagram l'invito al Quirinale