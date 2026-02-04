Il presidente Mattarella ha voluto così Sanremo 2026 colpo di scena | l’annuncio di Carlo Conti

Il presidente Mattarella ha deciso così, e ora il Festival di Sanremo 2026 si prepara a sorprendere ancora. Carlo Conti ha annunciato il suo ritorno, lasciando tutti a bocca aperta. La conferma del conduttore ha acceso l’entusiasmo tra il pubblico, mentre le voci sul cast e le novità si rincorrono. Sanremo si avvicina, e questa volta promette di essere ancora più intenso.

Sono giorni caratterizzati da annunci continui e attese crescenti quelli che accompagnano l’avvicinarsi della nuova edizione del Festival di Sanremo. Il mosaico dell’evento si sta componendo pezzo dopo pezzo, alimentando un clima di curiosità e fermento che ormai avvolge pubblico e addetti ai lavori. Dopo l’ufficialità della presenza di Laura Pausini accanto a Carlo Conti per tutte e cinque le serate, sono arrivate altre conferme capaci di far discutere e di accendere ulteriormente l’attenzione mediatica. Nelle ultime ore è stato annunciato che Can Yaman e Achille Lauro saranno protagonisti della serata di mercoledì, mentre continua a circolare con insistenza il nome di Lillo Petrolo per la serata delle cover.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti annuncia che per la prima volta in 76 edizioni il Festival di Sanremo sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Mattarella: Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo; Crans-Montana, Bertolaso ha accolto Presidente Mattarella a Niguarda; Il Presidente Mattarella apre la 145^ Sessione CIO: L'Italia augura a tutti dei Giochi indimenticabili; Le onorificenze di Mattarella a Suor Emma ed Esther Sybille.

Sanremo 2026, il Presidente Sergio Mattarella riceverà Carlo Conti e i Big al Quirinale!Con un annuncio sui social, Carlo Conti ha svelato che Sergio Mattarella riceverà lui e i Big di Sanremo 2026 al Quirinale: un evento che non si era mai verificato prima in 76 anni di storia del Festi ... comingsoon.it

Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e i Big da Mattarella al Quirinale il 13 febbraioLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e i Big da Mattarella al Quirinale il 13 febbraio ... tg24.sky.it

Per la prima volta dopo 76 edizioni, venerdì 13 febbraio, i protagonisti del Festival di Sanremo saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Carlo Conti: “È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emo - facebook.com facebook

Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti a Sanremo x.com