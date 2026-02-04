Le borseggiature digitali sono tornate a preoccupare. Questa volta i ladri usano metodi moderni: un complice distrae la vittima, mentre un altro avvicina un Pos mobile alla tasca dove c’è il portafoglio. È un furto “2.0” che sfrutta il contactless, rendendo più facile e veloce il furto di denaro. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire come fermare questa nuova forma di truffa.

Un complice distrae la vittima, un altro avvicina un Pos mobile alla tasca dove si trova il portafogli. La transazione scatta sfruttando i pagamenti contactless che fino a 50 euro possono avvenire senza alcun Pin. È lo schema raccontato in diversi video diventati virali online, non girati in Italia e probabilmente, secondo il Corriere della Sera, con attori come protagonisti. Non solo ricostruzioni: i casi segnalati. A dare consistenza al timore non sono soltanto le immagini circolate in rete. Un commercialista di San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, ha raccontato un episodio preciso: lo smartphone ha vibrato e sullo schermo è comparsa la notifica della banca, «P agamento effettuato: 50 euro, tramite Pos». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Pos in borsa e il colpo contactless: allarme borseggiatori digitali. Come funziona il furto “2.0”

Negli ultimi mesi si parla di borseggiatori digitali che rubano soldi usando il Pos.

Negli ultimi tempi circolano molte voci su come funziona il borseggio con il Pos.

Borseggiatori con il Pos: come funziona questo nuovo metodoÈ allarme per il nuovo metodo inventato dai borseggiatori per rubare soldi: utilizzare il Pos da avvicinare alla carta che si trova in tasca o sul portafoglio. Per quanto incredibile, non accennano a ... msn.com

