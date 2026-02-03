Negli ultimi mesi sono tornate alla ribalta storie di borseggiatori digitali che ruberebbero soldi avvicinandosi alle tasche dei passanti con un Pos È un timore sentito ma che mescola tecnologia e disinformazione La realtà è più sfumata

Negli ultimi mesi si parla di borseggiatori digitali che rubano soldi usando il Pos. Le storie circolano spesso online, alimentate da video e racconti allarmistici. In realtà, la situazione è più complicata e meno allarmante di quanto sembri. Il timore di un ladro che si avvicina con un piccolo lettore di carte, pronto a fare pagamenti contactless senza che la vittima se ne accorga, rimane molto diffuso. Ma molti esperti sottolineano come spesso si tratti di false paure o di fraintendimenti legati alla tecnologia.

C ’è un timore che riaffiora periodicamente, rilanciato da video virali e racconti allarmati sui social: quello di un borseggiatore “digitale” che si aggira tra la folla con un piccolo lettore di carte grande come uno smartphone, lo stesso Pos usato da ambulanti e negozianti, e lo avvicina di nascosto a tasche e borse per far partire un pagamento contactless senza che la vittima se ne accorga. Un’immagine quasi da film, che mescola tecnologia e furto e che contribuisce ad alimentare più ansia che realtà. Ma è davvero possibile rubare soldi avvicinando un Pos alle tasche? Brutto spavento per Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco: l’incontro col ladro in casa X Furti Pos portatili: paura reale o leggenda metropolitana?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

