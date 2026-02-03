Negli ultimi mesi si parla di borseggiatori digitali che rubano soldi usando il Pos. Le storie circolano spesso online, alimentate da video e racconti allarmistici. In realtà, la situazione è più complicata e meno allarmante di quanto sembri. Il timore di un ladro che si avvicina con un piccolo lettore di carte, pronto a fare pagamenti contactless senza che la vittima se ne accorga, rimane molto diffuso. Ma molti esperti sottolineano come spesso si tratti di false paure o di fraintendimenti legati alla tecnologia.

C ’è un timore che riaffiora periodicamente, rilanciato da video virali e racconti allarmati sui social: quello di un borseggiatore “digitale” che si aggira tra la folla con un piccolo lettore di carte grande come uno smartphone, lo stesso Pos usato da ambulanti e negozianti, e lo avvicina di nascosto a tasche e borse per far partire un pagamento contactless senza che la vittima se ne accorga. Un’immagine quasi da film, che mescola tecnologia e furto e che contribuisce ad alimentare più ansia che realtà. Ma è davvero possibile rubare soldi avvicinando un Pos alle tasche? Brutto spavento per Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco: l’incontro col ladro in casa X Furti Pos portatili: paura reale o leggenda metropolitana?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Negli ultimi mesi sono tornate alla ribalta storie di “borseggiatori digitali” che ruberebbero soldi avvicinandosi alle tasche dei passanti con un Pos. È un timore sentito, ma che mescola tecnologia e disinformazione. La realtà è più sfumata

Approfondimenti su Borseggiatori Digitali

Nel corso dell’anno, Torino ha visto emergere diverse forme di mobilitazione e tensione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Borseggiatori Digitali

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Il sindaco: La comunità chiede sempre maggiore sicurezza; C’è la fila per vedere Xi Jinping; Coltelli, mazze e tirapugni: a Roma è boom di sequestri (anche tra i minori).

Targhe estere, quanti sono i veicoli sequestrati negli ultimi mesi dalla polizia metropolitana di NapoliProseguono le operazioni e i controlli finalizzati al contrasto all'utilizzo illecito di veicoli con targa straniera ... napolitoday.it

Vino Chianti fake, oltre 2.500 contenuti illeciti individuati online negli ultimi sei mesiFirenze, 23 gennaio 2026 – Kit per la produzione domestica del vino, uso improprio della denominazione, prodotti trasformati non autorizzati. Il Chianti è sempre nel mirino di chi opera in modo illega ... lanazione.it

Negli ultimi trent’anni la devianza minorile in Italia ha subito delle trasformazioni, soprattutto in relazione ad alcune manifestazioni inedite: il bullismo nelle scuole e altre espressioni di violenza immotivata che esplodono in famiglia o verso terzi. Un fenomeno - facebook.com facebook

Basta con la retorica dei baroni. Negli ultimi anni l'università italiana è molto migliorata (di E. Barucci) x.com