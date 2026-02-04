Come funziona il borseggio con il Pos | possibilità remota o leggenda metropolitana?

Negli ultimi tempi circolano molte voci su come funziona il borseggio con il Pos. La tecnica sembra semplice: bisogna essere molto vicini alla vittima, a pochi centimetri, e la carta di credito non deve essere schermata. Inoltre, il portafoglio deve trovarsi nella tasca più esterna, così da facilitare la lettura dei dati. Ma quanto è reale questa minaccia? Per ora, molti esperti confermano che si tratta di una possibilità remota, più vicina a una leggenda metropolitana che a una tecnica diffusa.

Bisogna trovarsi a una distanza di pochi centimetri. La carta di credito non deve essere schermata. E il portafogli si deve trovare nella tasca più esterna. Ma il borseggio tramite Pos è possibile in teoria. Anche se molto difficile nella pratica. Le indagini avrebbero già portato al fermo per furto di una donna a Sorrento con un Pos portatile nella borsa. Mentre lo smartphone di un commercialista di San Giorgio a Cremano gli avrenne notificato un avviso della banca: «Pagamento effettuato: 50 euro, tramite Pos ». La tecnica, spiega oggi il Corriere della Sera, è semplice: basta un complice per distrarre la vittima, un altro che avvicina il Pos mobile alla tasca con il portafogli ed ecco che scatta la transazione.🔗 Leggi su Open.online

