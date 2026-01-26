Pd Arezzo | al via i tavoli programmatici Un percorso di ascolto e partecipazione per costruire proposte per la città

Il Partito Democratico di Arezzo ha avviato i tavoli programmatici, un percorso di ascolto e confronto con cittadini e stakeholder. L’obiettivo è raccogliere idee e proposte concrete per contribuire allo sviluppo della città, promuovendo un dialogo aperto e partecipato. Questo processo mira a definire un’agenda condivisa per il futuro di Arezzo, basata su ascolto, collaborazione e rispetto delle diverse sensibilità.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Pd Arezzo: al via i tavoli programmatici. Un percorso di ascolto e partecipazione per costruire proposte per la città. Come deciso nell'Assemblea comunale del 12 gennaio, prendono avvio i tavoli programmatici del Partito Democratico di Arezzo: un percorso di confronto e approfondimento finalizzato a individuare con chiarezza priorità, proposte e contributo specifico del PD sui principali temi della città, in vista delle prossime elezioni amministrative. I tavoli si inseriscono nel quadro del lavoro già avviato dall'Alleanza di Centrosinistra, che ha già definito una prima base programmatica comune, senza sovrapporsi né ripetere quanto già emerso.

