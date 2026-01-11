Pd | Schlein ' partiamo con percorso di ascolto del Paese'

Elly Schlein ha annunciato l'avvio di un percorso di ascolto del Paese, con l'obiettivo di raccogliere le istanze dei cittadini. Questo approccio sarà un contributo alla coalizione di governo, mirando a rappresentare in modo più fedele le esigenze e le sensibilità della società italiana. Un passo importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, nel rispetto delle diverse opinioni e del contesto politico attuale.

Governo: Schlein, ‘voto anticipato? Ci faremo trovare pronti’ - In caso di voto anticipato "ci faremo assolutamente trovare pronti e non lo diciamo solo noi, l'ho sentito dire anche ad altri alleati. ilsannioquotidiano.it

Bettini bacchetta il Pd: "Non serve congresso, ma vero percorso programmatico" - "La nostra delegazione in Europa ha ottenuto risultati e ha dovuto fare i conti con un pluralismo interno troppo divaricante. msn.com

