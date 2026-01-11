Pd | Schlein ' partiamo con percorso di ascolto del Paese'
Elly Schlein ha annunciato l'avvio di un percorso di ascolto del Paese, con l'obiettivo di raccogliere le istanze dei cittadini. Questo approccio sarà un contributo alla coalizione di governo, mirando a rappresentare in modo più fedele le esigenze e le sensibilità della società italiana. Un passo importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, nel rispetto delle diverse opinioni e del contesto politico attuale.
Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Noi partiamo con un percorso di ascolto del Paese e lo portiamo come contributo alla coalizione". Lo ha detto Elly Schlein a In onda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
