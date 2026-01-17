Pescara candidata a Capitale italiana del mare 2026 è l' ultimo atto della giunta Masci

Pescara ha presentato ufficialmente la propria candidatura per diventare la “Capitale italiana del mare 2026”. L'iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dalla giunta Masci, mira a valorizzare il patrimonio marittimo e le risorse della città. La candidatura rappresenta un passo importante per promuovere lo sviluppo sostenibile e il turismo legato al mare, rafforzando l’identità e la presenza di Pescara nel panorama nazionale.

Il Comune di Pescara punta al titolo di “Capitale italiana del mare – anno 2026” presentando una candidatura ufficiale. E lo fa con una delibera approvata dalla giunta comunale, l'ultima prima del decadimento deciso dalla sentenza del Consiglio di Stato con il ritorno alle urne in 23 sezioni. L'amministrazione comunale ha risposto all'avviso pubblico per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del mare – anno 2026”, promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche del Mare. L’iniziativa nazionale “Capitale italiana del mare” è finalizzata a promuovere progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione della cultura italiana del mare, della biodiversità marina e dell’uso sostenibile delle risorse, nonché a rafforzare la conoscenza e il ruolo strategico delle economie del mare nello sviluppo dei territori costieri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026: arriva il sostegno anche della Regione Lazio Leggi anche: Presutti (Pd) attacca la giunta Masci: “Ponte del mare arrugginito e fiume abbandonato, dimenticati i simboli della città” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pescara candidata a Capitale italiana del mare 2026, è l'ultimo atto della giunta Masci; Pescara Capitale del mare, l’ultimo sogno di Masci. Poi la sentenza lo risveglia; Ostuni candidata Capitale italiana cultura 2029: si comincia, ecco il team; L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica!. Pescara candidata a "Capitale italiana del mare 2026", è l'ultimo atto della giunta Masci - Il 13 gennaio la giunta comunale ha approvato una delibera per la procedura di selezione per il conferimento del titolo di "Capitale Italiana del Mare" ... ilpescara.it

La giunta dà il via libera alla candidatura per il 2026: «È un elemento identitario» #Pescara #Turismo - facebook.com facebook

