Il Partito Comunista Rivoluzionario fa lezione al liceo
Questa mattina al liceo Laura Bassi di Bologna, il Partito Comunista Rivoluzionario ha preso parte all’assemblea di istituto. Durante l’incontro, hanno parlato di imperialismo statunitense e della situazione politica attuale. Gli studenti hanno ascoltato con attenzione e posto domande su temi caldi e attuali.
Questa mattina, presso il liceo Laura Bassi di Bologna, il Partito Comunista Rivoluzionario ha partecipato alle attività dell’assemblea di istituto con un incontro dal titolo “Imperialismo statunitense e situazione politica attuale”. L’incontro è stato promosso per giorni con manifesti che sono stati condivisi sui social e che sono stati oggetto di un intenso tam-tam con tratti provocatori nella misura in cui chi ha cercato di opporsi a questo incontro è stato accusato di essere fascista. L’incontro è stato presentato come organizzato dagli “studenti del Partito Comunista Rivoluzionario” e ha avuto un cordone “rosso” attorno questa mattina da parte dei collettivi che hanno difeso la scelta di questa assemblea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
