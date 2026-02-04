il partito comunista rivoluzionario fa lezione al liceo

Questa mattina al liceo Laura Bassi di Bologna, il Partito Comunista Rivoluzionario ha preso parte all’assemblea di istituto. Durante l’incontro, hanno parlato di imperialismo statunitense e della situazione politica attuale. Gli studenti hanno ascoltato con attenzione e posto domande su temi caldi e attuali.

Questa mattina, presso il liceo Laura Bassi di Bologna, il Partito Comunista Rivoluzionario ha partecipato alle attività dell’assemblea di istituto con un incontro dal titolo “Imperialismo statunitense e situazione politica attuale”. L’incontro è stato promosso per giorni con manifesti che sono stati condivisi sui social e che sono stati oggetto di un intenso tam-tam con tratti provocatori nella misura in cui chi ha cercato di opporsi a questo incontro è stato accusato di essere fascista. L’incontro è stato presentato come organizzato dagli “studenti del Partito Comunista Rivoluzionario” e ha avuto un cordone “rosso” attorno questa mattina da parte dei collettivi che hanno difeso la scelta di questa assemblea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In un clima di turbolenze interne al Pd, anche “Repubblica” si fa portavoce di cambiamenti e scelte strategiche.

Lo scorso mese, la Corte costituzionale polacca ha dichiarato incostituzionale il Partito Comunista Polacco (Kpp).

Argomenti discussi: Il panarabismo e il movimento comunista in Medio Oriente; Trieste, il Partito Comunista Rivoluzionario lancia la Grande Jota Popolare; Le cause oggettive e soggettive della degenerazione della Quarta Internazionale; Trieste, Partito Comunista Rivoluzionario organizza jota popolare con cantada proletaria.

Il Partito Comunista Rivoluzionario fa lezione a scuola: l’incontro nel liceo di BolognaL’assemblea di istituto di una scuola superiore diventa il palcoscenico per indottrinare i ragazzzu su Imperialismo statunitense e situazione politica attuale ... ilgiornale.it

Trieste, Partito Comunista Rivoluzionario organizza jota popolare con cantada proletariaUn’iniziativa a carattere politico e conviviale è stata annunciata a Trieste dal Partito Comunista Rivoluzionario, che ha promosso una serata definita Grande Jota Popolare. L’evento è presentato com ... triestecafe.it

ISCRIVITI SUBITO – Tesseramento 2026 del Partito Comunista Tesserati ora https://ilpartitocomunista.it/tesseramento Il Partito Comunista apre ufficialmente il tesseramento 2026. Aderire o rinnovare la tessera oggi è semplice e immediato: puoi farlo i facebook

Manifesto del Partito Comunista Italiano, anno 1979 x.com