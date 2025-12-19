Il partito di Repubblica molla la Schlein e adotta la Salis | Fa impazzire la destra è antifascista il papà era comunista

In un clima di turbolenze interne al Pd, anche “Repubblica” si fa portavoce di cambiamenti e scelte strategiche. Tra analisi politiche e riflessioni sulla leadership, il quotidiano mette in discussione le alleanze e le posizioni, evidenziando come la possibile sostituta della Schlein rappresenti una linea più moderata. Un quadro complesso, dove le tensioni tra le diverse anime della sinistra si intrecciano con i nuovi assetti politici e le sfide del partito.

© Secoloditalia.it - Il partito di "Repubblica" molla la Schlein e adotta la Salis: "Fa impazzire la destra, è antifascista, il papà era comunista" In piena crisi del Pd, squassato da correnti e veleni interni, ci si mette anche " Repubblica ", un partito d'opinione che sposta voti e idee politiche in quell'area di sinistra intellettuale o radical chic: il quotidiano si interroga sulla collocazione politica, considerata troppo di sinistra, della leadership attual e e descrive la possibile rivale come una vera moderata. Nel numero di oggi del settimanale "Venerdì " campeggia una fotona e un titolone che regge una lunga intervista a Silvia Salis, la sindaca di Genova, da più parti considerata la vera alternativa a Elly Schlein. L 'incipit iniziale è illuminante, così come il titolo, imperniato sulla "leadership", su cui la Salis non dice nulla di compromettente ma lancia una "bombetta" notevole, il no alle primarie del Pd e di coalizione.

L’egemonia del «re» Conte e i timori della Schlein annebbiano il campo largo - Vincente o perdente che sia, una coalizione guidata da Conte sarebbe la negazione di tutto quello in cui hanno creduto tutti gli orfani di sinistra del vecchio Partito popolare L’allarme del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

DIETRO LE QUINTE/ Prodi molla la Schlein e prepara il nuovo Ulivo coi riformisti del Pd - Romano Prodi sempre più critico nei confronti della segretaria del PD Elly Schlein: i big del partito cercano di sostituirla. ilsussidiario.net

