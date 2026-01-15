Riflettendo sulla messa al bando del partito comunista in Polonia

Lo scorso mese, la Corte costituzionale polacca ha dichiarato incostituzionale il Partito Comunista Polacco (Kpp). Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel contesto politico e giuridico del paese, evidenziando l’attenzione alle norme costituzionali e ai principi democratici. La sentenza apre un dibattito sul ruolo dei gruppi politici di ispirazione comunista in Polonia e sui limiti della loro attività nel quadro costituzionale nazionale.

La sentenza è del mese scorso e dice che il Partito Comunista Polacco (Kpp – Komunistyczna Partia Polski) è incostituzionale. La sentenza è stata motivata dalla giudice del Tribunale Costituzionale

