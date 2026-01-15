Riflettendo sulla messa al bando del partito comunista in Polonia
Lo scorso mese, la Corte costituzionale polacca ha dichiarato incostituzionale il Partito Comunista Polacco (Kpp). Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel contesto politico e giuridico del paese, evidenziando l’attenzione alle norme costituzionali e ai principi democratici. La sentenza apre un dibattito sul ruolo dei gruppi politici di ispirazione comunista in Polonia e sui limiti della loro attività nel quadro costituzionale nazionale.
La sentenza è del mese scorso e dice che il Partito Comunista Polacco (Kpp – Komunistyczna Partia Polski) è incostituzionale. La sentenza è stata motivata dalla giudice del Tribunale Costituzionale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Sinistra e Palestina: spuntano in giro per Roma le bandiere del partito comunista
Leggi anche: Addio a Sergio Flamigni, morto a 100 anni il partigiano, parlamentare dirigente del Partito Comunista e studioso del caso Moro
Buon Natale a tutta la comunità! Che la luce del Bambino Gesù porti pace e rinnovamento e speranza nel mondo, specialmente ai bisognosi, riflettendo messaggi come quelli di Papa Francesco sul dono di Dio, sulla solidarietà e sul non lasciare che le difficolt facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.