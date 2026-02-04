Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026 | le riprese del film riservano una sorpresa poco gradita a Matteo

Le riprese del film dello sceneggiato stanno per riservare una sorpresa poco gradita a Matteo. Nei prossimi episodi, in onda su Rai Uno dal 9 al 13 febbraio, i fan vedranno i personaggi impegnati nei preparativi per il musicarello. La produzione si concentra anche sulle “Cronache dal Set”, ma non mancheranno momenti di tensione e imprevisti che coinvolgeranno alcuni protagonisti.

Cosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 9 al 13 febbraio? Al centro delle trame troviamo i preparativi per il musicarello, con buone opportunità per Il Paradiso, che organizza anche le Cronache dal Set. Ettore però ha in serbo una sorpresa che non piace affatto a Matteo. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore. Agata e Mimmo rientrano dalla loro escursione a Firenze, e insieme fantasticano sulla loro nuova vita nel capoluogo toscano. Nel frattempo al Paradiso iniziano i preparativi per le riprese del film, e Delia è al settimo cielo per il suo ruolo di acconciatrice. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

