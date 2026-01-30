Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026 | Agata e Mimmo lasciano Milano?

Durante questa settimana, i fan della soap italiana Il Paradiso delle Signore si preparano a una serie di sorprese. Tra le più attese, la possibile partenza di Agata e Mimmo da Milano. La vicenda tiene banco tra gli spettatori, che aspettano di scoprire cosa succederà ai loro personaggi preferiti.

Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore. Gli episodi in onda su Rai Uno dal 2 al 6 febbraio vedranno al centro delle trame Agata, che riceverà una proposta di lavoro importante. La giovane però sarà titubante nell’accettarla, perché questo significherebbe lasciare Milano e allontanarsi da Mimmo. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni Il Paradiso: proposta di lavoro ad Agata. La giovane Puglisi riceve una importante proposta lavorativa, che per lei potrebbe significare una svolta decisiva. L’unico neo di questa nuova opportunità è che – per poterla cogliere – la ragazza dovrebbe allontanarsi da Milano e trasferirsi a Firenze. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 febbraio 2026.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 gennaio rivelano che Agata riceve una proposta di lavoro che potrebbe portarla a lasciare Milano.

