Il Paradiso delle Signore le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026

Questa settimana, “Il Paradiso delle Signore” torna con nuovi colpi di scena. Dal 2 al 6 febbraio, i personaggi affrontano decisioni importanti e tensioni crescono in negozio e in famiglia. La soap continua a intrattenere i telespettatori con le sue storie di vita, amore e intrighi, mantenendo alta l’attenzione su Rai 1 alle 16.

Scopriamo cosa accade nel corso della nuova settimana di "Il Paradiso delle signore", la soap opera italiana in onda su Rai 1, da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio 2026, dalle 16.10. Il dialogo tra Rosa e Tancredi mette in guardia Marcello, ormai in grossa crisi con la ragazza.

