Crans-Montana i verbali dei Moretti | Ho una malattia non scappo E lei piange | Inconcepibile vivere in fuga con i figli

L’articolo analizza la vicenda giudiziaria dei Moretti a Crans-Montana, evidenziando le dichiarazioni di Jacques e Jessica e il contesto legale svizzero. Tra documenti e verbali, emerge una realtà complessa fatta di malattie e difficoltà familiari, lontano dall’attenzione mediatica. Un approfondimento che permette di comprendere le sfide personali e legali di una famiglia coinvolta in un procedimento giudiziario internazionale.

Lontano dalle luci della ribalta, tra i corridoi gelidi della giustizia svizzera, il sipario si è alzato su un atto processuale che scalfisce l'immagine patinata di Jacques e Jessica Moretti. La vita dorata fatta di brindisi al Le Constellation, Bentley e sfarzo nel cuore di Crans-Montana cede il passo a un racconto crudo, fatto di infanzie difficili e un disperato bisogno di radici. Jacques descrive un passato che sembra uscito da un romanzo di formazione: «Ho lasciato la scuola molto giovane, a 14 anni. Mentre ero con mia madre a Corte, ho completato due corsi di formazione di sei mesi presso un centro professionale per adulti per diventare elettricista e muratore».

