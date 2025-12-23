nuovo welfare culturale in valdichiana si fa sul serio seimila studenti coinvolti

Il nuovo welfare culturale in Valdichiana rappresenta un’iniziativa significativa, coinvolgendo circa seimila studenti. Presentato come uno dei progetti più ampi e integrati realizzati dall’Unione dei Comuni negli ultimi anni, mira a promuovere l’accesso e la partecipazione culturale. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di impegno concreto per valorizzare il patrimonio e le opportunità educative sul territorio, contribuendo allo sviluppo sociale e culturale della comunità.

È stato presentato come uno dei progetti più ampi e ‘integrati’ realizzati dall’Unione dei Comuni Valdichiana Senese negli ultimi anni. Effettivamente sono le cifre a dirlo: un finanziamento di un milione e 100mila euro destinato ad azioni culturali diffuse e rivolte all’intera comunità, ottenuto attraverso un programma regionale, al quale saranno aggiunte risorse proprie dalle singole Amministrazioni; diecine di istituzioni (tra cui sette istituti comprensivi, la Fondazione Musei Senesi, la Asl sudest e la Società della salute) e associazioni impegnate, con centinaia di tutor attivi sul territorio che fanno riferimento a figure di coordinamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

