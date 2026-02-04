Il nuovo numero di Cose spiegate bene, dedicato al cinema, si intitola “Cinemino?” e uscirà il 18 febbraio in libreria. Chi ha un abbonamento al Post può già leggerlo. La rivista analizza i film più recenti e spiega cosa c’è dietro le quinte, offrendo un punto di vista semplice e diretto.

Si intitola “Cinemino?” e uscirà in libreria il 18 febbraio ma è già disponibile per chi ha un abbonamento al Post Il cinema, in tutti i modi in cui intendiamo questa parola, cambia continuamente: non solo le sale e le piattaforme, ma anche i processi in cui i film vengono scelti, realizzati, recitati, distribuiti e raccontati. Ne parliamo nel nuovo numero di COSE Spiegate bene, la rivista che in ogni numero racconta e “spiega bene” singoli argomenti: si intitola Cinemino?, si occupa di storie, trasformazioni, spiegazioni che riguardano – appunto – il cinema, e uscirà in libreria tra pochi giorni, il 18 febbraio: ma le abbonate e gli abbonati al Post possono comprarlo già da oggi sul sito del Post e riceverlo a casa (o dove vogliono). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il nuovo numero di Cose spiegate bene, sul cinema

Questa sera a Testo si tiene un incontro speciale dedicato al nuovo numero di Cose spiegate bene.

A Milano è stato presentato il nuovo numero della rivista COSE Spiegate bene, curata dal Post in collaborazione con Iperborea.

