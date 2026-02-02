A Testo con il nuovo numero di COSE Spiegate bene

Questa sera a Testo si tiene un incontro speciale dedicato al nuovo numero di Cose spiegate bene. Alle 17.00, presso l’Arena Olivetti, Luca Sofri e Domenico Procacci si riuniscono per presentare il magazine, parlando delle storie e delle idee che contiene. L’evento attira appassionati e curiosi, pronti ad ascoltare i due protagonisti e a scoprire cosa c’è di nuovo nel mondo di Cose spiegate bene.

Ore 17.00 - Arena Olivetti? Cinemino? Un incontro dedicato al nuovo numero di Cose spiegate bene con Luca Sofri e Domenico Procacci. Per prenotare un posto agli eventi in programma devi aver prima acquistato il biglietto di ingresso giornaliero a Testo per la data desiderata. Abbonate e abbonati del Post possono acquistare i biglietti (giornalieri) per Testo con uno sconto dedicato, che troveranno nella propria area personale.

