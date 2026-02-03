Cinemino? COSE Spiegate bene a Milano

A Milano è stato presentato il nuovo numero della rivista COSE Spiegate bene, curata dal Post in collaborazione con Iperborea. Luca Sofri, direttore editoriale del Post, ha introdotto il tema del cinema, spiegando i contenuti di questa edizione. La presentazione si è svolta in modo semplice e diretto, con Sofri che ha illustrato i punti principali della rivista davanti a un pubblico interessato.

Il direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta Cinemino?, il nuovo numero della rivista COSE Spiegate bene - a cura del Post in collaborazione con Iperborea - dedicato al mondo del cinema. Si parlerà di come i film stanno cambiando, come li guardiamo e come si fanno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

