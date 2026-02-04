Il movimento reggino La Strada fa il suo ingresso nell’Atlante della Restanza | che cos’è e per cos

A Reggio Calabria, il movimento “La Strada” entra a far parte dell’Atlante della Restanza, un progetto che raccoglie le comunità che decidono di restare nei propri paesi e città. Nei prossimi mesi, i rappresentanti del movimento reggino parteciperanno alle iniziative sul territorio, per promuovere la possibilità di vivere e investire in queste zone spesso trascurate. La scelta di entrare nell’atlante rappresenta un passo concreto per sostenere le comunità locali e cercare di invertire la tendenza allo spopolamento.

**Il movimento reggino “La Strada” si unisce all’Atlante della Restanza, una mappa per le comunità che resistono** A Reggio Calabria, nel cuore del Sud Italia, un movimento politico-culturale sta facendo il suo ingresso ufficiale in un progetto nazionale dedicato alle comunità che scelgono di restare, di tornare o di reinventare il modo di vivere i territori. Si tratta di “La Strada”, un movimento nato da un’esperienza di partecipazione democratica, inclusione, tutela ambientale e rigenerazione sociale. Oggi, il movimento annuncia il proprio ingresso ufficiale nell’Atlante della Restanza, una iniziativa che mira a mappare, valorizzare e diffondere esperienze di vita comunitaria, in un’epoca di degrado demografico e di cambiamenti urbani forti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu

Approfondimenti su La Strada Atlante

Ultime notizie su La Strada Atlante

