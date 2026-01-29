Arte Ellittica | ecco cos’è il nuovo movimento che racconta il caos contemporaneo

Una mostra appena inaugurata porta in scena un nuovo modo di guardare il caos di oggi. Il progetto si basa sull’uso dell’Ellisse come chiave per interpretare arte, società e intelligenza artificiale. Il curatore definisce questo momento come “gli Equilibri Instabili”, e l’esposizione cerca di raccontare proprio questa fase di passaggio e tensione. I visitatori si trovano di fronte a opere che cercano di catturare il senso di incertezza e movimento che attraversa il nostro tempo.

La mostra nasce da un progetto culturale che assume l'Ellisse come chiave interpretativa per leggere la creatività, la società e l'intelligenza artificiale nel tempo degli Equilibri Instabili, secondo la definizione del curatore. L'arte si pone così in una posizione di avanscoperta, offrendo uno sguardo rinnovato sul presente e accompagnandosi all'Ellisse intesa come forma simbolica del nostro tempo: elastica, frammentata, non lineare, lontana da ogni visione univoca della realtà. Un'esemplificazione con opere di artisti di varie culture. Opere che propendono verso modi interrogativi lontani sia dal messaggio esplicito, a tutto tondo, sia dal messaggio estremamente implicito fino a risultare autoriflessivo e imprendibile.

