Maria Antonietta De Angelis ricorda il legame speciale con Valentino, descrivendo il suo ruolo nella Maison e l’importanza della collaborazione con il maestro. Le sue parole offrono uno sguardo autentico sulla storia e sull’atmosfera che hanno caratterizzato le creazioni di Valentino, evidenziando l’armonia e il rispetto reciproco tra designer e collaboratrice. Un ricordo che celebra l’eredità di una delle case di moda più iconiche del mondo.

Le bastano poche inquadrature, e qualche battuta non scritta sul copione, per farsi notare. Il suo carattere non passa inosservato: forte, decisa, sicura. Pragmatica. E anche il legame che la univa da più di 20 anni al couturier si riesce a leggere in controluce tra un'inquadratura e l'altra. Un legame che, ora, ricorda con noi. «Grazie - ci dice con la voce incrinata da una commozione vera e sincera - mi state facendo tornare in mente dei momenti bellissimi». Qual è il suo stato d'animo, come sta? «Eh. non benissimo, devo dire. Perché anche se da un po’ di anni lui non lavorava più con noi, a me è rimasto nel cuore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valentino, il ricordo della storica première della Maison, Maria Antonietta De Angelis: «Lavorare al suo fianco mi ha insegnato che cos'è la perfezione. Io ero affezionata a lui, ma credo proprio che anche lui fosse un pochino affezionato a me»

“Sono sapiosessuale. Il mio fidanzato è proprio un bonazzo però la cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio”: così LevanteLevante, cantante e artista, annuncia la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, portando con sé un talento che va oltre la musica.

Leggi anche: Alberto Castagna, il ricordo della figlia Carolina: «Papà voleva fare il pescatore, ma io ero più brava di lui»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Blog | Valentino Garavani: il ricordo personale di un'icona della moda italiana; Addio a Valentino Garavani, il ricordo delle passeggiate a Capri; Valentino, il ricordo di Eva Riccobono, Santo Versace e Ermanno Scervino; Addio a Valentino, ricordo persone: Non aveva bisogno della firma.

Valentino, il ricordo dell'ex compagno Bruce Hoeksema: «Una vita condivisa che continua a vivere in ogni mio giorno»Ex modello, aveva conosciuto lo stilista nel 1982, ed era stato un colpo di fulmine. Da quel momento, si sono intrecciate le loro vite personali, ma anche quelle professionali ... vanityfair.it

Valentino è stato la svolta della mia carriera, gli devo tutto. Riconosceva la somiglianza, un’attrice crede ancora oggi che fossi quello ‘vero' : il ricordo dello ...L'imitatore racconta il rapporto con lo stilista scomparso e rivela: Un'attrice di Bollywood crede ancora oggi che fossi quello vero ... ilfattoquotidiano.it

Addio a #Valentino. Al Tg1 il ricordo dell’ex sarta première della maison Elide Morelli: “Ha creduto in me e ho vestito le attrici agli Oscar”. #Tg1 Caterina Proietti - facebook.com facebook

Valentino, l’ultimo saluto a Roma e il ricordo di Portofino x.com