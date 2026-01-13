Federico Buffa porta a teatro la vita della leggenda del basket Kobe Bryant

Federico Buffa presenta a teatro la vita di Kobe Bryant, una figura iconica del basket mondiale. Con il suo stile narrativo, l’artista ripercorre le tappe fondamentali della carriera e della vita personale della leggenda americana. Uno spettacolo che offre uno sguardo approfondito e rispettoso su un atleta che ha segnato un’epoca, valorizzando la sua storia e il suo lascito nel mondo dello sport.

Federico Buffa ritorna alla sua grande passione con uno spettacolo dedicato a uno dei più leggendari campioni del basket americano di tutti i tempi. Federico Buffa, tra i più grandi storyteller sportivi in Italia, torna in scena nella stagione teatrale 2026 con lo spettacolo dedicato alla leggenda del basket mondiale Kobe Bryant. Lo spettacolo farà tappa nelle principali "basketball cities" italiane. Otto infinito – Vita e morte di un Mamba riprende il suo viaggio nei teatri più prestigiosi d'Italia, facendo tappa in numerose piazze nelle principali basketball cities del paese, dopo il debutto sold out al Teatro Valli di Reggio Emilia (febbraio 2025) e le quattro repliche tutte sold out al Teatro Duse di Bologna.

Teatro Mascagni, grandi nomi. Su il sipario con Federico Buffa - Tra classici e novità, quella portata in scena grazie alla collaborazione tra Fondazione Orizzonti d’Arte, ... lanazione.it

Vigna PR. . Federico Buffa racconta Kobe Bryant Una storia di basket. Una storia di vita. “OTTO INFINITO (Vita e morte di un Mamba)” 16 febbraio 2026 Trieste – Politeama Rossetti Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati - facebook.com facebook

