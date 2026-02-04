Il misterioso blitz delle navi russe tra Sardegna e Lazio

Alle 14.37 di ieri, alcune navi russe sono state avvistate a poche miglia al largo della costa occidentale della Sardegna, tra Capo Carbonara e la punta del Sinis. Il movimento è avvenuto in modo silenzioso, ma ha acceso subito l’attenzione delle forze di sicurezza italiane. Nessuno sa ancora cosa stessero facendo realmente, ma il fatto ha sollevato molte domande sulla presenza di queste navi in zona. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i pescatori e i residenti della zona si chiedono cosa possa succedere adesso.

Alle 14.37 di ieri pomeriggio, a poche miglia al largo della costa occidentale della Sardegna, tra Capo Carbonara e la punta del Sinis, si è scatenato un movimento silenzioso ma carico di tensione. Navi russe, in formazione compatta, hanno iniziato a muoversi in un percorso ripetitivo, come se stessero eseguendo un'esercitazione non annunciata, ma con un'impronta troppo precisa per essere casuale. Il nucleo della formazione è rappresentato dal mercantile *Sparta IV*, nave di bandiera russa, nota ai servizi di intelligence internazionali come "il della morte" per il suo ruolo nel trasporto di armamenti in zone di conflitto.

