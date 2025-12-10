Legame tra droni sulla Germania e navi russe la rivelazione dei media tedeschi

Recenti approfondimenti dei media tedeschi hanno rivelato un collegamento tra i droni che sorvolano la Germania e le navi russe coinvolte in attività di navigazione. Questa scoperta solleva interrogativi sulla possibile rete di operazioni e sui rischi di escalation nelle dinamiche geopolitiche tra Germania e Russia.

(Adnkronos) – C’è un nesso tra i droni che sorvolano la Germania e la navigazione di imbarcazioni legate alla Russia. A questa conclusione è arrivato un team di giornalisti della Bild, di Die Welt e dell’Accademia Axel Springer che ha raccolto e analizzato sistematicamente i dati su tutti gli incidenti di sorvoli di droni in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - “Legame tra droni sulla Germania e navi russe”, la rivelazione dei media tedeschi

Oltre 2.000 droni sospetti hanno sorvolato la Germania. “In molti casi gli indizi portavano alle navi fantasma russe” - “Dimostrano una correlazione tra i sorvoli dei droni e i movimenti di navi mercantili collegate con la Russia" ... Secondo msn.com

Lavrov: “Non faremo guerra all’Europa, ma rispondiamo alle ostilità”. Droni in Germania, “traccia porta alle navi russe” - Lavrov minaccia ritorsioni in caso di schieramento di truppe occidentali in Ucraina, mentre Mosca critica le promesse elettorali di Kiev ... Segnala ilfattoquotidiano.it

