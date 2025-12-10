Germania sotto attacco la pista delle navi cargo russe | cosa sta emergendo

Recenti sviluppi indicano un possibile collegamento tra i droni che sorvolano la Germania e la navigazione di navi cargo russe. L'attenzione si concentra sulla

C'è un nesso tra i droni che sorvolano la Germania e la navigazione di imbarcazioni legate alla Russia. A questa conclusione è arrivato un team di giornalisti della Bild, di Die Welt e dell' Accademia Axel Springer che ha raccolto e analizzato sistematicamente i dati su tutti gli incidenti di sorvoli di droni in Germania, attingendo sia a fonti pubbliche che riservate. I giornalisti hanno riscontrato come per la prima volta, emergano degli schemi ricorrenti. Riguardo agli obiettivi dei droni, i tempi di volo e i punti critici della zona. Inoltre, per la prima volta, è possibile osservare "schemi ricorrenti tra i sorvoli dei droni e i movimenti delle navi nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, in particolare delle navi cargo con chiari collegamenti con la Russia", scrive la Bild. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it