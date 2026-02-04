Il minore torna con la madre dopo il contenzioso legale | chiusa la lunga battaglia per la custodia

Dopo più di due anni di battaglie legali, il minore è tornato a casa dalla mamma. Brando è atterrato all’aeroporto di Bologna alle otto di sera, dopo un lungo viaggio. La famiglia ha finalmente potuto riabbracciarlo, chiudendo così un periodo di incertezze e tensioni. La lunga attesa è finita, e ora il bambino è di nuovo con chi lo aspetta.

Brando è tornato a casa. Dopo oltre due anni di incertezze, di tribunali, di piazze affollate da sventoli di bandiere, di chiamate che non arrivavano e di voli che non si sapevano se sarebbero partiti, il piccolo di due anni e mezzo ha messo piede sul suolo italiano, sceso da un aereo che ha toccato la pista di Bologna alle 20.47 del 4 febbraio 2026. Accanto a lui, la madre Katherine, che lo aveva portato via nel luglio 2023, sparita nel nulla, scomparsa nel silenzio del Guatemala, dove aveva trovato rifugio con il figlio dopo aver lasciato l'Italia. Accanto a loro, con lo sguardo carico di un'emozione trattenuta a stento, il padre Rubens Gardelli, imprenditore forlivese del settore caffè, che non aveva più visto il bambino dal giorno in cui lo aveva visto salire sul volo per la Città del Guatemala, senza sapere se lo avrebbe rivisto mai più.

