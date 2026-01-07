Colpo di scena il principe Harry vince la battaglia legale per la scorta | via libera al ritorno nel Regno Unito con Meghan Archie e Lilibet

Il principe Harry ha ottenuto il via libera legale per tornare nel Regno Unito con Meghan, Archie e Lilibet, riprendendo così il suo diritto alla scorta. Questa decisione rappresenta un passo importante nel processo di riavvicinamento con la famiglia reale e apre nuove prospettive per il suo ritorno nel paese. La vicenda evidenzia le complessità delle questioni di sicurezza e di rapporti pubblici legati alla famiglia Windsor.

Il progressivo riavvicinamento di Harry al Regno Unito sarebbe solo una questione di tempo. Il nuovo anno porta novità positive al ribelle di casa Windsor che, secondo quando anticipato dai tabloid, sarebbe pronto ad incassare una vittoria nella lunga disputa ingaggiata contro il ministero dell'Interno britannico che gli aveva negato la scorta durante i suoi viaggi nel paese. La decisione del Ravec, il comitato esecutivo britannico che valuta i livelli di rischio per i membri della famiglia reale e i Vip, sarebbe solo da formalizzare e questo per Harry significa solo una cosa: vittoria. Il duca del Sussex aveva fatto di questa battaglia una questione di merito e di giustizia legata alla morte della madre, Lady Diana.

