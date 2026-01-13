musk chiede la custodia esclusiva del figlio dopo svolta pro trans della madre

Elon Musk ha annunciato di aver avviato una procedura legale per ottenere la custodia esclusiva del loro bambino di un anno, nato dalla relazione con l’influencer Ashley St. La decisione arriva in un contesto di divergenze riguardo alle opinioni e alle scelte personali dei genitori. La vicenda evidenzia le sfide legali e familiari che possono emergere in situazioni di differenze ideologiche tra genitori.

Nuovo fronte di scontro nella vita privata di Elon Musk. L’imprenditore ha reso noto di voler avviare una procedura legale per ottenere la custodia esclusiva del figlio di un anno, nato dalla relazione con l’influencer conservatrice Ashley St. Clair. La decisione arriva dopo un cambiamento pubblico di posizione della donna sui temi legati alla comunità transgender. L’annuncio su X e le motivazioni dichiarate. A rendere pubblica l’intenzione è stato lo stesso Musk attraverso un post su X, il social network di sua proprietà. Rispondendo a un commento di un utente, il fondatore di Tesla e SpaceX ha affermato che presenterà immediatamente la richiesta di custodia, sostenendo che alcune dichiarazioni della madre del bambino lascerebbero intendere la possibilità di avviare un percorso di transizione per il figlio, nonostante la giovanissima età. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

