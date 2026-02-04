Al termine della partita contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria per 3-0 dei suoi sul campo dei felsinei. L’allenatore dei rossoneri ha avvertito la squadra di non abbassare la guardia, ricordando che la strada verso il successo è ancora lunga. Sotto i riflettori, anche un elogio a Adrien Rabiot, autore di una buona prestazione. I rossoneri continuano a volare, ma Allegri invita a mantenere alta l’attenzione.

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 0-3 per il Diavolo in virtù dei gol di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku (su calcio di rigore) e Adrien Rabiot. Il tecnico livornese ha avuto ciò che voleva dalla trasferta contro i rossoblu di Vincenzo Italiano: vittoria, 22° risultato utile consecutivo, 11° 'clean sheet' in campionato, nessuna sconfitta in trasferta (come il Bayern Monaco). Il Milan di Allegri ha allungato sul quinto posto (ora è + 7 sulla Roma) e mantenuto le distanze dal primo posto dell'Inter inalterate (5 punti). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan vola, Allegri avverte: “Guardiamoci dietro, la strada è lunga”. Quindi, un elogio a Rabiot

Approfondimenti su Milan SerieA

Allegri mette in guardia il Milan riguardo agli errori commessi nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Al termine della partita vinta 3-0 a Bologna, Allegri mette in guardia: non bisogna concentrarsi solo sul dominio in trasferta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

COME IL MILAN DI ALLEGRI HA SEGNATO DUE GOL UGUALI E VINCENTI CONTRO IL NAPOLI | Con Lavagna Tattica

Ultime notizie su Milan SerieA

Argomenti discussi: Allegri vola basso: L’importante è guardare dietro. Giocare meno? Senza Champions un dispiacere; Calcio Live News: niente trasferte per i tifosi dell'Inter, il Milan vola a Bologna e oggi torna la Coppa Italia; Allegri: Maignan ci ha tenuto in piedi. Quando pensavamo di poter vincere, c'è stato il rigore; Il Milan di Allegri non solo corto muso. Inter attaccabile.

Allegri vola basso: L’importante è guardare dietro. Giocare meno? Senza Champions un dispiacereTris del Milan che passa al Dall'Ara con il Bologna e risponde all'Inter. Allegri a -5 da Chivu, il tecnico rossonero ai microfoni di Dazn analizza così la vittoria: Sono giocatori di ottima qualità, ... tuttosport.com

Milan, Allegri fa sognare! È successo dopo la vittoria col BolognaI precedenti storici fanno impazzire i tifosi rossoneri in chiave Scudetto: il successo di ieri è più che indicativo ... spaziomilan.it

Il Milan vola alto a Bologna e ottiene 3 punti importanti! #BolognaMilan x.com

«MATETA-MILAN, TUTTO RIMANDATO AL DEADLINE DAY! LO STAFF MEDICO ROSSONERO VOLA A LONDRA PER IL VERDETTO FINALE SUL GINOCCHIO!» #Mateta #Milan #DeadlineDay #CrystalPalace #StrandLarsen #Calciomercato - facebook.com facebook