Milan dominio a Bologna ma Allegri avverte tutti | È più importante guardare dietro

Al termine della partita vinta 3-0 a Bologna, Allegri mette in guardia: non bisogna concentrarsi solo sul dominio in trasferta. L’allenatore del Milan sottolinea che è importante anche guardare alle proprie retrovie e non dare nulla per scontato, anche dopo una vittoria convincente. I rossoneri hanno segnato con Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, ma Allegri invita a mantenere alta l’attenzione.

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 0-3 per il Diavolo in virtù dei gol di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku (su calcio di rigore) e Adrien Rabiot. Il tecnico livornese ha avuto ciò che voleva dalla trasferta contro i rossoblu di Vincenzo Italiano: vittoria, 22° risultato utile consecutivo, 11° 'clean sheet' in campionato, nessuna sconfitta in trasferta (come il Bayern Monaco). Il Milan di Allegri ha allungato sul quinto posto (ora è + 7 sulla Roma) e mantenuto le distanze dal primo posto dell'Inter inalterate (5 punti). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo la vittoria contro il Bologna, Allegri invita a non perdere di vista la classifica.

Allegri evita di parlare della corsa all’Inter capolista e preferisce concentrarsi sulle squadre che seguono il suo Milan.

