Un Milan cinico schianta 3-0 il Bologna | segnano Loftus-Cheek Nkunku e Rabiot

Il Milan di Allegri vince senza troppi problemi contro il Bologna, finendo 3-0. Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot trovano la rete e portano i rossoneri a una vittoria convincente, anche in un campo difficile come quello del Dall’Ara. I milanesi partono forte e non lasciano scampo agli avversari, dimostrando già di essere in forma.

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi, anche la Serie A parla milanese. Nonostante l’impegno su un campo mai semplice come il Dall’Ara, il Milan di Massimiliano Allegri mette sotto fin dal primo minuto il Bologna e si porta a casa una vittoria tanto rotonda quanto convincente. I rossoneri gestiscono bene la pressione dei padroni di casa per portarsi avanti con il tap-in di Loftus-Cheek al 20’. Il raddoppio arriva dopo che un’uscita avventata di Ravaglia manda sul dischetto Nkunku, che spiazza il numero uno felsineo mentre a chiudere i conti definitivamente ci pensa Rabiot ad inizio ripresa, dopo un erroraccio sulla rimessa di Miranda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Milan a Bologna, Allegri cambia: Loftus-Cheek e Nkunku davanti

Questa sera il Milan affronta il Bologna al Renato Dall’Ara alle 20.

Milan in emergenza a Bologna: Allegri valuta la coppia Loftus-Cheek-Nkunku

Questa sera il Milan scende in campo a Bologna con diverse assenze in attacco.

