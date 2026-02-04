il mercato azionario italiano mostra una dimensione inferiore rispetto al valore prodotto nazionale

Questa mattina il mercato azionario italiano ha toccato un nuovo record di capitalizzazione, arrivando a circa 1.000 miliardi di euro. Nonostante questo, gli analisti continuano a sottolineare come il valore totale delle azioni sia ancora inferiore rispetto alla reale produzione economica del Paese. La situazione rimane complicata, con alcuni investitori che guardano con cautela alle prospettive future.

Il mercato azionario italiano, che da anni si muove in un’orbita sempre più distante dal suo potenziale, ha raggiunto un nuovo record di capitalizzazione – 1.077 miliardi di euro – ma al contempo si è ridotto in dimensioni, in termini di profondità e rappresentatività. È un paradosso che si consuma ogni giorno a Piazza Affari, dove gli scambi si susseguono in un silenzio quasi irreale, mentre il numero delle società quotate è sceso sotto le 200 unità, un livello mai visto da almeno un ventennio. È il 4 febbraio 2026, e l’aria nell’ambiente della Borsa di Milano è densa di un’atmosfera di contrazione: non più il luogo di incontro tra imprese, investitori e innovatori, ma un’arena sempre più riservata a pochi giganti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

