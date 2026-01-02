Modugno | Al Napoli manca la storia ha una dimensione differente rispetto al Milan

Francesco Modugno, giornalista di SkySport, ha commentato la situazione del Napoli, sottolineando come al momento manchi una storia consolidata che lo differenzi dal Milan. Le sue parole, rilasciate a TeleVomero, evidenziano le differenze tra le due squadre, ponendo l’accento sulla dimensione storica e sulla percezione attuale delle rispettive realtà calcistiche.

