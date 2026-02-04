Il maxi sequestro antimafia | chi è il messinese Giuseppe D’Urso l’imprenditore vicino ai Casalesi

E' Giuseppe D’Urso, 62 anni, di Messina, l’imprenditore finito al centro di un maxi sequestro da circa 5 milioni di euro. La Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza hanno eseguito il sequestro su ordine del Tribunale delle Misure. D’Urso, ora in carcere, è vicino ai Casalesi e la sua posizione è sotto stretta osservazione.

E' Giuseppe D’Urso, 62 anni, originario di Messina e attualmente detenuto, l’imprenditore messinese finito al centro di un maxi sequestro patrimoniale da circa 5 milioni di euro, eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Guardia di Finanza su disposizione del Tribunale delle Misure.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Messina Impresa Perugia, maxi confisca a un imprenditore: "Vicino al clan dei Casalesi" La polizia di Perugia ha eseguito una vasta confisca nei confronti di un imprenditore sospettato di legami con il clan dei Casalesi. Imprenditore "vicino al clan dei Casalesi", maxi confisca da 5 milioni di euro La Guardia di Finanza e la DIA hanno sequestrato beni per 5 milioni di euro a un imprenditore di 62 anni, originario della Sicilia, ora in carcere. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Messina Impresa Argomenti discussi: Soldi ‘sporchi’ investiti nel mercato ittico e in case, anche a Varese: maxi sequestro a capoclan del Gargano; Casal di Principe, due arresti per sequestro ed estorsione: colpita la mafia nigeriana; Blitz con maxi sequestro di droga: arrestata anche una coppia di coniugi; Salvò una donna nelle acque gelide del Canal Grande: medaglia d'oro al colonnello Erre. Maxi sequestro della finanza a Giuseppe Pinuccio Vitale La Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia...Maxi sequestro della finanza a Giuseppe Pinuccio Vitale La Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia ... itacanotizie.it Maxi blitz a San Basilio, sequestro antimafia da 5 milioni: 250 agenti anche a Frosinone Latina e RietiMaxi operazione a San Basilio: sequestro antimafia da oltre 5 milioni, 250 agenti in campo. Beni colpiti anche a Frosinone, Latina e Rieti ... romait.it Maxi sequestro da un milione di euro a Manfredonia, colpiti padre e figlio. Interessato anche immobile nel CA1 #Manfredonia #DDA #sequestro di Giuseppe de Filippo StatoQuotidiano.it StatoQuotidiano Manfredonia - Gargano - Basso Tavoliere - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.