Il maltempo che si sta abbattendo sul casertano proseguirà fino al week end

Il maltempo non dà tregua al casertano. Le piogge intense e i venti forti continueranno fino a domenica, causando disagi e allagamenti in diverse zone. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari. La situazione resta sotto controllo, ma la pioggia non dà segni di tregua.

Piogge per tutta la settimana con una breve pausa nella giornata di giovedì. Ecco le previsioni La Campania risente del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che apporta frequenti fasi di tempo anche perturbato. Lo confermano gli esperti della redazione di 3bmeteo.com nelle loro previsioni per la settimana. “Una di queste perturbazioni sta interessando la regione in queste ore, portando piogge diffuse, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Nella giornata di giovedì è attesa una breve tregua. Al mattino potranno persistere ancora piogge sparse, ma con il passare delle ore la situazione tenderà a migliorare, con tempo più asciutto e locali schiarite”.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Caserta Maltempo

Il maltempo continua a colpire Napoli.

Questo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026, torna la scena degli eventi locali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Caserta Maltempo

Argomenti discussi: A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Meteo, allerta maltempo per venti di burrasca e mareggiate: ecco dove; Maltempo, sopralluogo del Presidente Meloni in Sicilia; Maltempo a Roma: strade allagate e alberi caduti. Centinaia di interventi in città.

Ondata di maltempo su tutta la regione: rischio idrogeologico ed elevato periodo di valanghe in montagnaTRIESTE. Il Friuli Venezia Giulia in queste ore si trova al centro di un'ondata di maltempo che ha indotto la Protezione civile regionale a diramare un'allerta meteo di colore giallo che entrerà in vi ... ildolomiti.it

Maltempo, Meloni: «A Niscemi non si ripeterà il '97, agiremo. I 100 milioni? È solo un primo stanziamento»A Niscemi, «a rendere complesso il quadro è l'impossibilità, finché la frana rimarrà attiva, di identificare con esattezza l'area su cui intervenire e stabilire di conseguenza le modalità di intervent ... ilmessaggero.it

Viaggiare con il maltempo non piacevole. Questo inverno è davvero difficile, sia in Italia che in Marocco. Qui, con l’oceano davanti, le condizioni meteo cambiano all’improvviso. Addirittura un tornado è passato nel campeggio, abbattendo un albero a solo un - facebook.com facebook

Danni maltempo, Mattiani: «Subito i fondi per ricostruire con procedure rapide per abbattere burocrazia» x.com