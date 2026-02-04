Piogge diffuse il maltempo non mollerà fino al weekend

Da pordenonetoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa mattina la pioggia non smette di battere sulla regione. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà fino al weekend, con pioggia abbondante e anche temporali. La situazione resta difficile per chi deve uscire di casa, e le autorità invitano alla prudenza.

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su pianure meridionali, pianure settentrionali e Prealpi giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

