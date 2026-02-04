Piogge diffuse il maltempo non mollerà fino al weekend

Da questa mattina la pioggia non smette di battere sulla regione. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà fino al weekend, con pioggia abbondante e anche temporali. La situazione resta difficile per chi deve uscire di casa, e le autorità invitano alla prudenza.

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su pianure meridionali, pianure settentrionali e Prealpi giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi italiane.

La pioggia non si ferma e il vento si fa sempre più forte nel Sud.

Argomenti discussi: Fvg sotto il maltempo: piogge diffuse, neve in quota e vento forte sulla costa; Allerta Meteo Sicilia: piogge diffuse, venti fino a burrasca e mareggiate; Meteo instabile, tornano neve, pioggia e maltempo. Ecco quando; Maltempo tutta la settimana: rischio gelicidio, quali sono i giorni con più pioggia in Emilia-Romagna.

Meteo 4 febbraio, torna il maltempo: piogge e temporali in arrivo, allerta gialla su tutta l’IsolaUna nuova e veloce perturbazione atlantica è in arrivo sulla Sicilia e riporterà condizioni di diffusa instabilità nella giornata di ... 98zero.com

Maltempo, allerta gialla in 12 regioni: rischio nubifragi nel LazioPiogge e forte vento su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Allerta fiumi in Toscana, rischio mareggiate ... radiocolonna.it

Buongiorno!... Siamo già nel bel mezzo del peggioramento con piogge abbastanza diffuse e neve sulle cime dell'appennino forlivese oltre i 1400 m. Intensa tracimazione in atto a Ridracoli. - facebook.com facebook

25/1/26. Mattinata di piogge diffuse oggi nel nostro territorio conallagamenti delle campagne nel circondario. Le previsioni fanno però sperare in condizioni migliori nel pomeriggio quando, fra breve, si snoderà la Marcia della pace dal Buon Pastore a S.Martin x.com