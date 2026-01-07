L’inverno continua a portare neve e freddo intenso, con previsioni di ulteriori maltempo fino al weekend. La situazione interessa diverse regioni italiane e si estende su gran parte dell’Europa, richiedendo attenzione alle condizioni meteorologiche e alle eventuali misure di sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per affrontare al meglio questa fase stagionale.

Roma, 7 gennaio 2026 - Non è finita: l’inverno alza la voce. In Italia, ma in generale su buona parte dell’Europa. Per quanto riguarda lo Stivale, dopo un'Epifania all'insegna di gelo e neve, soprattutto al Centro Nord, ecco che in queste ore una saccatura depressionaria colma di aria fredda si muove sul Mediterraneo centrale. Attese ancora condizioni meteo instabili o perturbate nelle prossime ore in Italia, specie al Centro Sud, anche con neve a bassa quota. Le temperature sono infatti in netta diminuzione ed entro domani si porteranno anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie. Nella giornata di giovedì è attesa comunque una tregua dal maltempo ma attenzione perché – avverte il Centro Meteo Italiano - stando agli ultimi aggiornamenti, tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio ecco un nuovo impulso freddo di matrice polare in rotta verso il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Neve e gelo: non è finita. Altro maltempo fino al weekend

