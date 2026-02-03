Questa sera a Santa Sofia si terrà un incontro dedicato al lupo. Il Circolo Legambiente Alto Bidente e il Comune di Santa Sofia hanno organizzato la serata per parlare di questa specie che sta tornando a vivere anche nei nostri territori. La discussione si concentrerà sulle sfide legate alla tutela della biodiversità e sui timori che ancora circondano il ritorno del predatore. Molti cittadini sono curiosi e preoccupati, e l’obiettivo degli organizzatori è chiarire i rischi e le opportunità di questa presenza animale.

Il Circolo Legambiente Alto Bidente, con il patrocinio del Comune di Santa Sofia, organizza una serata di approfondimento dedicata al lupo, una specie tornata a vivere anche nei nostri territori e spesso al centro di dibattiti, timori e curiosità. La serata dal titolo ‘Parliamo di lupo’ è in calendario giovedì alle 20,30 al centro culturale Sandro Pertini di Santa Sofia nella piazzetta Corzani. Durante l’incontro si parlerà di come riconoscere il lupo e distinguerlo da altri canidi; della sua presenza attuale in Italia e sul territorio; degli avvistamenti in aree antropizzate, dei lupi "confidenti" e delle corrette modalità di comportamento e di gestione degli animali domestici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santa Sofia, incontro sul lupo tra tutela della biodiversità e timori

Approfondimenti su Santa Sofia ALto Bidente

Il Pratomagno si prepara a rinascere grazie a un importante intervento di rinaturalizzazione, volto a tutelare la biodiversità e supportare le comunità locali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Santa Sofia ALto Bidente

Argomenti discussi: Santa Sofia, incontro sul lupo tra tutela della biodiversità e timori; Santa Sofia d’Epiro, turismo sostenibile: nuovo avviso per valorizzare patrimonio e info point; Dimensionamento scolastico, scattano gli accorpamenti: penalizzati istituti di Santa Sofia, Forlì e Cesenatico; Policlinico Catania, ANAFePC: Rotatoria e semaforo necessari in via Santa Sofia per risolvere la questione traffico.

Santa Sofia, incontro sul lupo tra tutela della biodiversità e timoriIl Circolo Legambiente Alto Bidente, con il patrocinio del Comune di Santa Sofia, organizza una serata di approfondimento dedicata al lupo, una specie tornata a vivere anche nei nostri territori e ... ilrestodelcarlino.it

Dimensionamento scolastico, grande partecipazione all’incontroIn tanti hanno risposto alla chiamata dei Circoli Pd di Santa Sofia, Galeata, Civitella - Cusercoli che hanno organizzato ... msn.com

Suggerimenti per via Santa Sofia, l’impegno di ANAFePC - facebook.com facebook