Noidellescarpediverse | trentatré anni di laboratori di teatro al Liceo Petrarca

Trentatré anni di laboratori di teatro al Liceo “Petrarca” di Arezzo. La compagnia Noidellescarpediverse lavora con gli studenti da più di tre decenni, portando sul palco le loro storie e il loro entusiasmo. Un appuntamento fisso che ogni anno coinvolge centinaia di giovani, offrendo loro un’opportunità di espressione e crescita. La scuola celebra questa lunga tradizione con una serie di spettacoli e iniziative, tra entusiasmo e orgoglio.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Trentatré anni di laboratori di teatro al Liceo Classico e Musicale “Petrarca ” firmati Noidellescarpediverse. L’associazione culturale aretina ha rinnovato il proprio impegno all’interno dell’istituto cittadino in un progetto da record in termini di longevità e partecipazione che viene ripetuto ininterrottamente dal lontano 1993 e che, nell’anno scolastico in corso, sta coinvolgendo ben settantacinque ragazzi e ragazze di tutte le classi dalla prima alla quinta. Gli studenti, divisi in cinque gruppi omogenei, stanno lavorando in orario pomeridiano nella preparazione di veri e propri spettacoli da mettere in scena da mercoledì 20 a domenica 24 maggio al teatro “Pietro Aretino” nella rassegna “Il Classico in scena”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Noidellescarpediverse: trentatré anni di laboratori di teatro al Liceo “Petrarca” Approfondimenti su Petrarca Liceo I dubbi di Filippo Timi . E’ Amleto al teatro Petrarca Lunedì il Concerto di Natale del Liceo Musicale “F.Petrarca” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Petrarca Liceo Noidellescarpediverse: trentatré anni di laboratori di teatro al Liceo PetrarcaL’associazione culturale Noidellescarpediverse ha rinnovato un progetto da record all’interno dell’istituto aretino ... lanazione.it Napoli sto arrivando! Noidellescarpediverse Officine della Cultura - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.