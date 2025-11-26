Prato omicidi escort | rinviato a giudizio Vasile Frumuzache E’ accusato di aver ucciso Denisa e Ana Maria
Vasile Frumuzache è stato rinviato a giudizio. La guardia giurata romena che ha confessato l'omicidio di Maria Denisa Paun, la 30enne connazionale uccisa il 15 maggio 2025 dentro il residence Ferrucci di Prato e ritrovata tre settimane dopo alle Panteraie di Montecatini L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
