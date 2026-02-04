Il Grifone deve ripartire Biancorossi basta distrazioni

Il Grosseto torna in campo dopo la sconfitta di Camaiore. I biancorossi di mister Indiani si sono allenati ieri pomeriggio al Centro sportivo di Roselle, pronti a ripartire e a evitare altre distrazioni in vista della partita di domenica alle 14. La squadra sa che deve mettere da parte gli errori e concentrarsi sul prossimo impegno.

Dopo la delusione di Camaiore – e crediamo che i biancorossi di mister Indiani l’abbiano smaltita – il Grosseto ieri pomeriggio ha ripreso a lavorare sul terreno del Centro sportivo di Roselle per preparare il match casalingo che domenica, inizio alle 14.30, vedrà di scena allo stadio ’Zecchini’ il Trestina. A questo punto del campionato la classifica assume un aspetto particolare per mille motivi, per cui anche se la distanza tra la capolista Grosseto (53 punti) e la compagine bianconera (24), che viaggia in zona playout, è abissale, tuttavia, la gara presenta tutte le difficoltà insite in una partita dove i punti iniziano a pesare più della statistica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

