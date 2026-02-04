Il Grifone deve ripartire Biancorossi basta distrazioni

Il Grosseto torna in campo dopo la sconfitta di Camaiore. I biancorossi di mister Indiani si sono allenati ieri pomeriggio al Centro sportivo di Roselle, pronti a ripartire e a evitare altre distrazioni in vista della partita di domenica alle 14. La squadra sa che deve mettere da parte gli errori e concentrarsi sul prossimo impegno.

Dopo la delusione di Camaiore – e crediamo che i biancorossi di mister Indiani l’abbiano smaltita – il Grosseto ieri pomeriggio ha ripreso a lavorare sul terreno del Centro sportivo di Roselle per preparare il match casalingo che domenica, inizio alle 14.30, vedrà di scena allo stadio ’Zecchini’ il Trestina. A questo punto del campionato la classifica assume un aspetto particolare per mille motivi, per cui anche se la distanza tra la capolista Grosseto (53 punti) e la compagine bianconera (24), che viaggia in zona playout, è abissale, tuttavia, la gara presenta tutte le difficoltà insite in una partita dove i punti iniziano a pesare più della statistica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Grifone deve ripartire. Biancorossi, basta distrazioni Approfondimenti su Grosseto Roselle Grifone, Sansepolcro ko. Biancorossi inarrestabili "Basta distrazioni woke". Il Pentagono a gamba tesa sulla rivista militare Il Pentagono ha recentemente adottato una linea più rigorosa nei confronti dei media militari, intervenendo con decisione su “Stars and Stripes”. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Grosseto Roselle Argomenti discussi: Il Ravenna prima sciupa e poi trema, a Perugia è 1-1; L'FVS lancia l'Ascoli, Perugia ko 2-1; Il Grifone deve ripartire. Biancorossi, basta distrazioni. Zac, conto aperto col Grifone. La Lazio, reduce dallo 0-0 di Lecce, è in difficoltà ma deve vincere per restare agganciata al treno europeo: il distacco ora è di -11. Non sarà semplice: Olimpico annunciato semivuoto e Genoa in crescita, con 2 vittorie nell - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.